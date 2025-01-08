Ціна Vested XOR (VXOR)
Поточна ціна Vested XOR (VXOR) сьогодні становить 0.00346366 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vested XOR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Vested XOR протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vested XOR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vested XOR до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни Vested XOR до USD становила $ +0.0132645594.
За останні 90 днів зміна ціни Vested XOR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ +0.0132645594
|+382.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vested XOR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
vXOR is vested XOR. It is called vested XOR because it is “turned into” XOR over time by taking a part of the daily burned XOR amount and buying back and burning vXOR. As it eventually can be turned into XOR, it is a companion token. All new vXOR has to be backed by output and will be created by on-chain governance, voted on by XOR token holders. 99% of the daily remint of XOR is proposed to buy back and burn vXOR.
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Bs0.18357398
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