Сьогоднішня ціна Vested XOR (VXOR)

Поточна ціна Vested XOR (VXOR) сьогодні становить 0.00346366 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vested XOR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Vested XOR протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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