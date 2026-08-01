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Поточна ціна Vestate сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VES становить 20,106 USD. Відстежуйте оновлення цін VES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Vestate сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація VES становить 20,106 USD. Відстежуйте оновлення цін VES до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Vestate (VES)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VES до USD:

$0.00013992
$0.00013992$0.00013992
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Vestate (VES) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:15:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Vestate

Поточна ціна Vestate (VES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VES до USD становить $ 0 за VES.

Vestate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,106, з циркуляційною пропозицією у 143.70M VES. Протягом останніх 24 годин VES торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04646524, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VES змінився на -- за останню годину та на -39.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 232.77.

Ринкова інформація щодо Vestate (VES)

$ 20.11K
$ 20.11K$ 20.11K

$ 232.77
$ 232.77$ 232.77

$ 69.96K
$ 69.96K$ 69.96K

143.70M
143.70M 143.70M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Vestate — $ 20.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 232.77. Циркуляційна пропозиція VES — 143.70M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69.96K.

Історія ціни Vestate у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Мін. за 24 год
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Макс. за 24 год

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.04646524
$ 0.04646524$ 0.04646524

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-39.22%

-39.22%

Історія ціни Vestate (VES) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vestate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vestate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vestate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vestate до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-46.56%
60 днів$ 0-79.82%
90 днів----

Прогноз ціни Vestate

Прогноз ціни Vestate (VES) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна VES у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Vestate (VES) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Vestate потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Vestate у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни VES на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Vestate.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Vestate (VES)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemBNB Chain EcosystemEthereum Ecosystem

Про Vestate

Які торговельні права зараз має Vestate?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години.

Чи привертає VES увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem.

Наскільки ліквідний ринок Vestate?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо VES?

З кількістю токенів 143700000.0 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Vestate порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴2.0479545987978967168000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Vestate сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Vestate.

Люди також запитують: Інші запитання про Vestate

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:15:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Vestate (VES)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0.00000
$0.00000$0.00000

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$0.2845
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$0.12584$0.12584

-28.00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00672
$0.00672$0.00672

+49.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003350
$0.0003350$0.0003350

+26.41%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0112
$0.0112$0.0112

+6.66%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.9395
$2.9395$2.9395

+21.46%

Myros

Myros

MY

$0.0116
$0.0116$0.0116

+13.72%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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