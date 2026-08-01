Сьогоднішня ціна Vestate

Поточна ціна Vestate (VES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VES до USD становить $ 0 за VES.

Vestate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20,106, з циркуляційною пропозицією у 143.70M VES. Протягом останніх 24 годин VES торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04646524, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VES змінився на -- за останню годину та на -39.22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 232.77.

Ринкова інформація щодо Vestate (VES)

Ринкова капіталізація $ 20.11K$ 20.11K $ 20.11K Обсяг (за 24 год) $ 232.77$ 232.77 $ 232.77 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69.96K$ 69.96K $ 69.96K Циркуляційне постачання 143.70M 143.70M 143.70M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Vestate — $ 20.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 232.77. Циркуляційна пропозиція VES — 143.70M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69.96K.