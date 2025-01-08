Сьогоднішня ціна Vesta Stable (VST)

Поточна ціна Vesta Stable (VST) сьогодні становить 0.998653 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12K USD. Ціна VST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vesta Stable:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.89 USD

- зміна ціни Vesta Stable протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 1.12K USD

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