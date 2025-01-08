Ціна Vesta Stable (VST)
Поточна ціна Vesta Stable (VST) сьогодні становить 0.998653 USD з ринковою капіталізацією $ 1.12K USD. Ціна VST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vesta Stable:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.89 USD
- зміна ціни Vesta Stable протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 1.12K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vesta Stable до USD становила $ -0.0013181453023771.
За останні 30 днів зміна ціни Vesta Stable до USD становила $ -0.0000125830.
За останні 60 днів зміна ціни Vesta Stable до USD становила $ +0.0001046588.
За останні 90 днів зміна ціни Vesta Stable до USD становила $ -0.0007631739522897.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0013181453023771
|-0.13%
|30 днів
|$ -0.0000125830
|-0.00%
|60 днів
|$ +0.0001046588
|+0.01%
|90 днів
|$ -0.0007631739522897
|-0.07%
Останній аналіз цін Vesta Stable: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-0.13%
-0.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vesta Stable is the native USD-pegged stablecoin of Vesta Finance.
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