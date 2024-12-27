Сьогоднішня ціна Vesta Finance (VSTA)

Поточна ціна Vesta Finance (VSTA) сьогодні становить 0.058258 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна VSTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vesta Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.14 USD

- зміна ціни Vesta Finance протягом дня — -0.74%

- циркуляційна пропозиція – 22.44M USD

Отримуйте оновлення цін VSTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VSTA.