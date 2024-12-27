Ціна Vesta Finance (VSTA)
Поточна ціна Vesta Finance (VSTA) сьогодні становить 0.058258 USD з ринковою капіталізацією $ 1.31M USD. Ціна VSTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vesta Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.14 USD
- зміна ціни Vesta Finance протягом дня — -0.74%
- циркуляційна пропозиція – 22.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vesta Finance до USD становила $ -0.00043865720517533.
За останні 30 днів зміна ціни Vesta Finance до USD становила $ -0.0385409294.
За останні 60 днів зміна ціни Vesta Finance до USD становила $ -0.0376593286.
За останні 90 днів зміна ціни Vesta Finance до USD становила $ -0.13877131195755988.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00043865720517533
|-0.74%
|30 днів
|$ -0.0385409294
|-66.15%
|60 днів
|$ -0.0376593286
|-64.64%
|90 днів
|$ -0.13877131195755988
|-70.43%
Останній аналіз цін Vesta Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.74%
-1.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vesta Finance is a multi-collateral lending protocol on Arbitrum. Users will be able to deposit ETH, renBTC, and gOHM (more in the future) and mint VST (Vesta Stable) - a USD-pegged stablecoin.
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