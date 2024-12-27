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Ціна Vesper Finance (VSP)

USD

Графік ціни Vesper Finance (VSP) в реальному часі

$0.27199
$0.27199$0.27199
-8.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Vesper Finance (VSP)

Поточна ціна Vesper Finance (VSP) сьогодні становить 0.27199 USD з ринковою капіталізацією $ 2.32M USD. Ціна VSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vesper Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD
- зміна ціни Vesper Finance протягом дня — -8.37%
- циркуляційна пропозиція – 8.51M USD

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Цінові показники Vesper Finance (VSP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ -0.024854971211378505.
За останні 30 днів зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ +0.0084971579.
За останні 60 днів зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ +0.0242903661.
За останні 90 днів зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ +0.00699643143064753.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.024854971211378505-8.37%
30 днів$ +0.0084971579+3.12%
60 днів$ +0.0242903661+8.93%
90 днів$ +0.00699643143064753+2.64%

Аналіз цін Vesper Finance (VSP)

Останній аналіз цін Vesper Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.252039
$ 0.252039$ 0.252039

$ 0.300436
$ 0.300436$ 0.300436

$ 79.51
$ 79.51$ 79.51

+5.67%

-8.37%

-8.37%

Ринкова інформація Vesper Finance (VSP)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

$ 2.60K
$ 2.60K$ 2.60K

8.51M
8.51M 8.51M

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Ресурс Vesper Finance (VSP)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

VSP до місцевих валют

1 VSP до AUD
A$0.4379039
1 VSP до GBP
0.2148721
1 VSP до EUR
0.2583905
1 VSP до USD
$0.27199
1 VSP до MYR
RM1.2157953
1 VSP до TRY
9.5794878
1 VSP до JPY
¥42.9254618
1 VSP до RUB
27.9306531
1 VSP до INR
23.2469853
1 VSP до IDR
Rp4,386.9348697
1 VSP до PHP
15.7536608
1 VSP до EGP
￡E.13.8361313
1 VSP до BRL
R$1.6836181
1 VSP до CAD
C$0.3916656
1 VSP до BDT
32.5109647
1 VSP до NGN
421.0350802
1 VSP до UAH
11.4127004
1 VSP до VES
Bs13.87149
1 VSP до PKR
Rs75.7192961
1 VSP до KZT
142.4030844
1 VSP до THB
฿9.2775789
1 VSP до TWD
NT$8.9321516
1 VSP до CHF
Fr0.244791
1 VSP до HKD
HK$2.1106424
1 VSP до MAD
.د.م2.7443791