Ціна Vesper Finance (VSP)
Поточна ціна Vesper Finance (VSP) сьогодні становить 0.27199 USD з ринковою капіталізацією $ 2.32M USD. Ціна VSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vesper Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD
- зміна ціни Vesper Finance протягом дня — -8.37%
- циркуляційна пропозиція – 8.51M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ -0.024854971211378505.
За останні 30 днів зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ +0.0084971579.
За останні 60 днів зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ +0.0242903661.
За останні 90 днів зміна ціни Vesper Finance до USD становила $ +0.00699643143064753.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.024854971211378505
|-8.37%
|30 днів
|$ +0.0084971579
|+3.12%
|60 днів
|$ +0.0242903661
|+8.93%
|90 днів
|$ +0.00699643143064753
|+2.64%
Останній аналіз цін Vesper Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.67%
-8.37%
-8.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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