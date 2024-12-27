Сьогоднішня ціна Vesper Finance (VSP)

Поточна ціна Vesper Finance (VSP) сьогодні становить 0.27199 USD з ринковою капіталізацією $ 2.32M USD. Ціна VSP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vesper Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60K USD

- зміна ціни Vesper Finance протягом дня — -8.37%

- циркуляційна пропозиція – 8.51M USD

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