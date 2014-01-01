Токеноміка Verum Coin (VERUM) Дізнайтеся ключову інформацію про Verum Coin (VERUM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Verum Coin (VERUM) The security of the network is ensured through robust mathematical principles, granting individuals greater control over their assets. With accelerated transaction confirmation times and enhanced storage efficiency, Verum Coin strives to redefine the landscape of peer-to-peer transactions. Verum Coin serves as the native currency within the Verum ecosystem. Holders can use it for various purposes, including paying for premium features, tip content creators, make in-game purchases and rewards, participate in e-commerce transactions (pay in merchants), convert Verum Coin to fiat currency. Privacy: Verum Coin ensures user anonymity through advanced cryptographic techniques. Speed: Accelerated transaction confirmation times for seamless payments. Storage Efficiency: Efficient blockchain design for scalability. Офіційний вебсайт: https://verumcoin.info Whitepaper: https://verumcoin.info/docs/Verum_Coin_White_Paper.pdf Купити VERUM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Verum Coin (VERUM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Verum Coin (VERUM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 25.55B $ 25.55B $ 25.55B Історичний максимум: $ 3,420.31 $ 3,420.31 $ 3,420.31 Історичний мінімум: $ 20.0 $ 20.0 $ 20.0 Поточна ціна: $ 2,960.03 $ 2,960.03 $ 2,960.03 Дізнайтеся більше про ціну Verum Coin (VERUM)

Токеноміка Verum Coin (VERUM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Verum Coin (VERUM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VERUM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VERUM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VERUM, досліджуйте ціну токена VERUM в реальному часі!

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