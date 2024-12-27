Ціна Verum Coin (VERUM)
Поточна ціна Verum Coin (VERUM) сьогодні становить 1,143.89 USD з ринковою капіталізацією $ 108.07M USD. Ціна VERUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verum Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 379.49K USD
- зміна ціни Verum Coin протягом дня — -0.46%
- циркуляційна пропозиція – 93.40K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verum Coin до USD становила $ -5.300126737236.
За останні 30 днів зміна ціни Verum Coin до USD становила $ +105.9943344570.
За останні 60 днів зміна ціни Verum Coin до USD становила $ +503.8152547670.
За останні 90 днів зміна ціни Verum Coin до USD становила $ +544.1660989503632.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5.300126737236
|-0.46%
|30 днів
|$ +105.9943344570
|+9.27%
|60 днів
|$ +503.8152547670
|+44.04%
|90 днів
|$ +544.1660989503632
|+90.74%
Останній аналіз цін Verum Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
-0.46%
-0.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The security of the network is ensured through robust mathematical principles, granting individuals greater control over their assets. With accelerated transaction confirmation times and enhanced storage efficiency, Verum Coin strives to redefine the landscape of peer-to-peer transactions. Verum Coin serves as the native currency within the Verum ecosystem. Holders can use it for various purposes, including paying for premium features, tip content creators, make in-game purchases and rewards, participate in e-commerce transactions (pay in merchants), convert Verum Coin to fiat currency. Privacy: Verum Coin ensures user anonymity through advanced cryptographic techniques. Speed: Accelerated transaction confirmation times for seamless payments. Storage Efficiency: Efficient blockchain design for scalability.
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