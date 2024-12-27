Сьогоднішня ціна Verum Coin (VERUM)

Поточна ціна Verum Coin (VERUM) сьогодні становить 1,143.89 USD з ринковою капіталізацією $ 108.07M USD. Ціна VERUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verum Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 379.49K USD

- зміна ціни Verum Coin протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 93.40K USD

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