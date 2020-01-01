Токеноміка Vertical AI (VERTAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Vertical AI (VERTAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Vertical AI (VERTAI) Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Офіційний вебсайт: https://www.verticalstudio.ai/ Whitepaper: https://docs.verticalstudio.ai/ Купити VERTAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Vertical AI (VERTAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Vertical AI (VERTAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,97M $ 16,97M $ 16,97M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 16,97M $ 16,97M $ 16,97M Історичний максимум: $ 1,14 $ 1,14 $ 1,14 Історичний мінімум: $ 0,014562 $ 0,014562 $ 0,014562 Поточна ціна: $ 0,169711 $ 0,169711 $ 0,169711 Дізнайтеся більше про ціну Vertical AI (VERTAI)

Токеноміка Vertical AI (VERTAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Vertical AI (VERTAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VERTAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VERTAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VERTAI, досліджуйте ціну токена VERTAI в реальному часі!

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