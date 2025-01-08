Ціна Vertical AI (VERTAI)
Поточна ціна Vertical AI (VERTAI) сьогодні становить 0.686377 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VERTAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vertical AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.35M USD
- зміна ціни Vertical AI протягом дня — -15.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vertical AI до USD становила $ -0.129517109744589.
За останні 30 днів зміна ціни Vertical AI до USD становила $ +0.8831621095.
За останні 60 днів зміна ціни Vertical AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vertical AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.129517109744589
|-15.87%
|30 днів
|$ +0.8831621095
|+128.67%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vertical AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+12.24%
-15.87%
-1.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.
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