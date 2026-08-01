Сьогоднішня ціна Vertex Privacy

Поточна ціна Vertex Privacy (VERTEX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,76% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VERTEX до USD становить $ 0 за VERTEX.

Vertex Privacy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 219,86, з циркуляційною пропозицією у 912,00M VERTEX. Протягом останніх 24 годин VERTEX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VERTEX змінився на +0,15% за останню годину та на +1,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Vertex Privacy (VERTEX)

Ринкова капіталізація $ 15,22K$ 15,22K $ 15,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,22K$ 15,22K $ 15,22K Циркуляційне постачання 912,00M 912,00M 912,00M Загальна пропозиція 912 004 414,3101109 912 004 414,3101109 912 004 414,3101109

Поточна ринкова капіталізація Vertex Privacy — $ 15,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VERTEX — 912,00M, зі загальною пропозицією 912004414.3101109. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,22K.