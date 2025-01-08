Ціна Vertex ($VERTEX)
Поточна ціна Vertex ($VERTEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.40K USD. Ціна $VERTEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vertex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.30K USD
- зміна ціни Vertex протягом дня — -24.69%
- циркуляційна пропозиція – 991.39M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vertex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vertex до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vertex до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vertex до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-24.69%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vertex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-24.69%
+64.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vertex is a telegram bot that has be created to make it easier to swap for the average crypto enthusiast. We have partnered with a renowned technological liquidity provider that gives us access to 100's of tokens. The one stop swap bot made easy. Vertex is a combination of Convert and Exchange in the name and that's exactly what it does. Simple, easy to use telegram bot interface that requires no wallet connections and can be done straight from your phone. It's all you'll ever need when it comes to converting your currency to whatever chain you need.
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