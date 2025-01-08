Сьогоднішня ціна Vertex ($VERTEX)

Поточна ціна Vertex ($VERTEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 113.40K USD. Ціна $VERTEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vertex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.30K USD

- зміна ціни Vertex протягом дня — -24.69%

- циркуляційна пропозиція – 991.39M USD

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