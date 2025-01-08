Ціна Verso (VSO)
Поточна ціна Verso (VSO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.86K USD. Ціна VSO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verso:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.11K USD
- зміна ціни Verso протягом дня — -34.51%
- циркуляційна пропозиція – 94.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verso до USD становила $ -0.000250398241146466.
За останні 30 днів зміна ціни Verso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Verso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Verso до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000250398241146466
|-34.51%
|30 днів
|$ 0
|-24.20%
|60 днів
|$ 0
|+17.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Verso: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-7.04%
-34.51%
+3.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Verso is built for the regulated financial service industry and community-governed by its participants. It uses proprietary smart contracts to facilitate the distribution and product-specific money flow between financial service providers, regulated financial institutions, and their customers.
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