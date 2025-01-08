Сьогоднішня ціна Verso (VSO)

Поточна ціна Verso (VSO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 48.86K USD. Ціна VSO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verso:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 41.11K USD

- зміна ціни Verso протягом дня — -34.51%

- циркуляційна пропозиція – 94.75M USD

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