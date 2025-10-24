Інформація щодо ціни Verse World (VERSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,129239 $ 0,129239 $ 0,129239 Мін. за 24 год $ 0,134046 $ 0,134046 $ 0,134046 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,129239$ 0,129239 $ 0,129239 Макс. за 24 год $ 0,134046$ 0,134046 $ 0,134046 Рекордний максимум $ 0,910916$ 0,910916 $ 0,910916 Найнижча ціна $ 0,115665$ 0,115665 $ 0,115665 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,09%

Актуальна ціна Verse World (VERSE) становить $0,130585. За останні 24 години VERSE торгувався між мінімумом у $ 0,129239 і максимумом у $ 0,134046, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VERSE становить $ 0,910916, тоді як його історичний мінімум — $ 0,115665.

Що стосується короткострокових результатів, то VERSE змінився на -0,16% за останню годину, -1,60% за 24 години та на +7,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Verse World (VERSE)

Ринкова капіталізація $ 13,06M$ 13,06M $ 13,06M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 130,59M$ 130,59M $ 130,59M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 999 999 758,730593 999 999 758,730593 999 999 758,730593

Поточна ринкова капіталізація Verse World — $ 13,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VERSE — 100,00M, зі загальною пропозицією 999999758.730593. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,59M.