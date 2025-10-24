Актуальна ціна Verse World сьогодні становить 0,130585 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VERSE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VERSE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Verse World сьогодні становить 0,130585 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VERSE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VERSE на MEXC вже зараз.

Ціна Verse World (VERSE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VERSE до USD:

$0,130239
$0,130239$0,130239
-1,80%1D
Графік ціни Verse World (VERSE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:41:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Verse World (VERSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,129239
$ 0,129239$ 0,129239
Мін. за 24 год
$ 0,134046
$ 0,134046$ 0,134046
Макс. за 24 год

$ 0,129239
$ 0,129239$ 0,129239

$ 0,134046
$ 0,134046$ 0,134046

$ 0,910916
$ 0,910916$ 0,910916

$ 0,115665
$ 0,115665$ 0,115665

-0,16%

-1,60%

+7,09%

+7,09%

Актуальна ціна Verse World (VERSE) становить $0,130585. За останні 24 години VERSE торгувався між мінімумом у $ 0,129239 і максимумом у $ 0,134046, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VERSE становить $ 0,910916, тоді як його історичний мінімум — $ 0,115665.

Що стосується короткострокових результатів, то VERSE змінився на -0,16% за останню годину, -1,60% за 24 години та на +7,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Verse World (VERSE)

$ 13,06M
$ 13,06M$ 13,06M

--
----

$ 130,59M
$ 130,59M$ 130,59M

100,00M
100,00M 100,00M

999 999 758,730593
999 999 758,730593 999 999 758,730593

Поточна ринкова капіталізація Verse World — $ 13,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VERSE — 100,00M, зі загальною пропозицією 999999758.730593. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 130,59M.

Історія ціни Verse World (VERSE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verse World до USD становила $ -0,0021357525850895.
За останні 30 днів зміна ціни Verse World до USD становила $ -0,0282954320.
За останні 60 днів зміна ціни Verse World до USD становила $ -0,0390824712.
За останні 90 днів зміна ціни Verse World до USD становила $ -0,1141791439653364.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0021357525850895-1,60%
30 днів$ -0,0282954320-21,66%
60 днів$ -0,0390824712-29,92%
90 днів$ -0,1141791439653364-46,64%

Що таке Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Verse World (VERSE)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Verse World (USD)

Скільки коштуватиме Verse World (VERSE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Verse World (VERSE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Verse World.

Перегляньте прогноз ціни Verse World вже зараз!

VERSE до місцевих валют

Токеноміка Verse World (VERSE)

Розуміння токеноміки Verse World (VERSE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VERSE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Verse World (VERSE)

Скільки сьогодні коштує Verse World (VERSE)?
Актуальна ціна VERSE у USD становить 0,130585 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VERSE до USD?
Поточна ціна VERSE до USD — $ 0,130585. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Verse World?
Ринкова капіталізація VERSE — $ 13,06M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VERSE?
Циркуляційна пропозиція VERSE — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VERSE?
VERSE досяг історичної максимальної ціни у 0,910916 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VERSE?
Історична мінімальна ціна VERSE становила 0,115665 USD.
Який обсяг торгівлі VERSE?
Актуальний обсяг торгівлі VERSE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VERSE цього року?
VERSE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VERSE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Verse World (VERSE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

