Сьогоднішня ціна Versatize Coin

Поточна ціна Versatize Coin (VTCN) сьогодні становить $ 0,177624, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VTCN до USD становить $ 0,177624 за VTCN.

Versatize Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 762 055, з циркуляційною пропозицією у 50,00M VTCN. Протягом останніх 24 годин VTCN торгувався між $ 0,176932 (мінімум) та $ 0,17835 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,178731, тоді як історичний мінімум — $ 0,00120116.

У короткостроковій динаміці VTCN змінився на +0,01% за останню годину та на +122,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 360,89K.

Ринкова інформація щодо Versatize Coin (VTCN)

Ринкова капіталізація $ 17,76M$ 17,76M $ 17,76M Обсяг (за 24 год) $ 360,89K$ 360,89K $ 360,89K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,76M$ 17,76M $ 17,76M Циркуляційне постачання 50,00M 50,00M 50,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Versatize Coin — $ 17,76M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 360,89K. Циркуляційна пропозиція VTCN — 50,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,76M.