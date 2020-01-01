Токеноміка VersaGames (VERSA) Дізнайтеся ключову інформацію про VersaGames (VERSA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація VersaGames (VERSA) VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury. Офіційний вебсайт: https://versagames.io/ Купити VERSA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни VersaGames (VERSA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена VersaGames (VERSA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,67M $ 1,67M $ 1,67M Загальна пропозиція: $ 320,00M $ 320,00M $ 320,00M Циркуляційна пропозиція: $ 108,51M $ 108,51M $ 108,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,93M $ 4,93M $ 4,93M Історичний максимум: $ 0,100492 $ 0,100492 $ 0,100492 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,01541227 $ 0,01541227 $ 0,01541227 Дізнайтеся більше про ціну VersaGames (VERSA)

Токеноміка VersaGames (VERSA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки VersaGames (VERSA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів VERSA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів VERSA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку VERSA, досліджуйте ціну токена VERSA в реальному часі!

Прогноз ціни VERSA Хочете знати, куди рухається VERSA? Наша сторінка прогнозу ціни VERSA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена VERSA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!