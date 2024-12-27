Сьогоднішня ціна VersaGames (VERSA)

Поточна ціна VersaGames (VERSA) сьогодні становить 0.00433179 USD з ринковою капіталізацією $ 503.43K USD. Ціна VERSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VersaGames:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.98 USD

- зміна ціни VersaGames протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 116.22M USD

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