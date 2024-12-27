Ціна VersaGames (VERSA)
Поточна ціна VersaGames (VERSA) сьогодні становить 0.00433179 USD з ринковою капіталізацією $ 503.43K USD. Ціна VERSA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VersaGames:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.98 USD
- зміна ціни VersaGames протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 116.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VersaGames до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VersaGames до USD становила $ -0.0000634719.
За останні 60 днів зміна ціни VersaGames до USD становила $ -0.0006212207.
За останні 90 днів зміна ціни VersaGames до USD становила $ -0.001177688014311993.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.11%
|30 днів
|$ -0.0000634719
|-1.46%
|60 днів
|$ -0.0006212207
|-14.34%
|90 днів
|$ -0.001177688014311993
|-21.37%
Останній аналіз цін VersaGames: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.64%
-0.11%
+2.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VersaGames is the next-generation community-driven NFT-gaming ecosystem. We offer a web3 storefront with liquidity staking to start, and we will quickly integrate NFT trading and borrowing/lending into our platform. The VersaGames token ($VERSA) drives the economic incentives for the community on VersaGames. Holders of $VERSA can not only contribute capital to specific game pairs on VersaGames’ staking platform (e.g., $GAME1-$VERSA LP) and obtain strong incentives from partner studios in the form of targeted game token emissions, but holders will also benefit from the project’s low, selective emissions schedules and from gaining exposure to a well-diversified treasury.
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