Інформація щодо ціни VERRA DNA (VDNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01760951$ 0,01760951 $ 0,01760951 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,10% Зміна ціни (1 дн.) +3,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +32,35%

Актуальна ціна VERRA DNA (VDNA) становить --. За останні 24 години VDNA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VDNA становить $ 0,01760951, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VDNA змінився на +0,10% за останню годину, +3,73% за 24 години та на +32,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VERRA DNA (VDNA)

Ринкова капіталізація $ 270,42K$ 270,42K $ 270,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 270,42K$ 270,42K $ 270,42K Циркуляційне постачання 989,98M 989,98M 989,98M Загальна пропозиція 989 983 463,7596511 989 983 463,7596511 989 983 463,7596511

Поточна ринкова капіталізація VERRA DNA — $ 270,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VDNA — 989,98M, зі загальною пропозицією 989983463.7596511. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 270,42K.