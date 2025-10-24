Актуальна ціна VERRA DNA сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VDNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VDNA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна VERRA DNA сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни VDNA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни VDNA на MEXC вже зараз.

Ціна VERRA DNA (VDNA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 VDNA до USD:

$0,00027316
$0,00027316$0,00027316
+3,70%1D
Графік ціни VERRA DNA (VDNA) в реальному часі
Інформація щодо ціни VERRA DNA (VDNA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01760951
$ 0,01760951$ 0,01760951

$ 0
$ 0$ 0

+0,10%

+3,73%

+32,35%

+32,35%

Актуальна ціна VERRA DNA (VDNA) становить --. За останні 24 години VDNA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VDNA становить $ 0,01760951, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VDNA змінився на +0,10% за останню годину, +3,73% за 24 години та на +32,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо VERRA DNA (VDNA)

$ 270,42K
$ 270,42K$ 270,42K

--
----

$ 270,42K
$ 270,42K$ 270,42K

989,98M
989,98M 989,98M

989 983 463,7596511
989 983 463,7596511 989 983 463,7596511

Поточна ринкова капіталізація VERRA DNA — $ 270,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VDNA — 989,98M, зі загальною пропозицією 989983463.7596511. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 270,42K.

Історія ціни VERRA DNA (VDNA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VERRA DNA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VERRA DNA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VERRA DNA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VERRA DNA до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,73%
30 днів$ 0-74,75%
60 днів$ 0-92,45%
90 днів$ 0--

Що таке VERRA DNA (VDNA)

VERRA DNA ECONOMIC ECOSYSTEM (VDNA)

Pioneering the World’s First Carbon Emission Token and Sustainable ESG Platform

We issued the world’s first carbon emission token and built the VERRA DNA Economic Ecosystem (VDNA) to advance the United Nations Sustainable Development Goals and reshape how the world tackles climate change.

The VDNA platform is a comprehensive solution for managing and supervising ESG (Environmental, Social, and Governance) performance across companies and institutions globally. By recording carbon credits as NFTs, VDNA ensures transparent, secure, and verifiable tracking. These credits are issued as STO-type VDNA tokens, unlocking global trading on the international carbon credit market and the world’s top 10 virtual currency exchanges. VDNA makes clean energy accessible to everyone. Through the VDNA Wallet’s PowerBuilds payment system, anyone can seamlessly purchase and use clean energy. Carbon credits produced can be reissued as VDNA tokens, which can then be used directly for clean energy payments—creating a closed-loop system that supports the transition to a low-carbon future.

As an innovative solution for the energy transformation humanity must embrace, VDNA provides a fully integrated system to accelerate the adoption of clean energy technologies in the global power plant market. Our platform rigorously tracks, assesses, and records all carbon emissions and the corresponding carbon credits generated, ensuring transparent, proportional, and accountable environmental impact management.

We are committed to expanding this ecosystem and driving a cleaner, more sustainable, and equitable future for all.

Ресурс VERRA DNA (VDNA)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни VERRA DNA (USD)

Скільки коштуватиме VERRA DNA (VDNA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів VERRA DNA (VDNA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо VERRA DNA.

Перегляньте прогноз ціни VERRA DNA вже зараз!

VDNA до місцевих валют

Токеноміка VERRA DNA (VDNA)

Розуміння токеноміки VERRA DNA (VDNA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена VDNA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про VERRA DNA (VDNA)

Скільки сьогодні коштує VERRA DNA (VDNA)?
Актуальна ціна VDNA у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна VDNA до USD?
Поточна ціна VDNA до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація VERRA DNA?
Ринкова капіталізація VDNA — $ 270,42K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція VDNA?
Циркуляційна пропозиція VDNA — 989,98M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) VDNA?
VDNA досяг історичної максимальної ціни у 0,01760951 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) VDNA?
Історична мінімальна ціна VDNA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі VDNA?
Актуальний обсяг торгівлі VDNA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна VDNA цього року?
VDNA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни VDNA для поглибленого аналізу.
