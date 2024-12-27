Ціна Verox (VRX)
Поточна ціна Verox (VRX) сьогодні становить 10.89 USD з ринковою капіталізацією $ 246.37K USD. Ціна VRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verox:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39K USD
- зміна ціни Verox протягом дня — +2.55%
- циркуляційна пропозиція – 22.64K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verox до USD становила $ +0.270326.
За останні 30 днів зміна ціни Verox до USD становила $ -3.1017072240.
За останні 60 днів зміна ціни Verox до USD становила $ -3.6837592110.
За останні 90 днів зміна ціни Verox до USD становила $ -8.01023316964913.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.270326
|+2.55%
|30 днів
|$ -3.1017072240
|-28.48%
|60 днів
|$ -3.6837592110
|-33.82%
|90 днів
|$ -8.01023316964913
|-42.38%
Останній аналіз цін Verox: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+8.97%
+2.55%
+17.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Verox is the first ever digital platform for all in one crypto and defi financial needs. It’s a personalized advisor, product analyzer and a financial content provider. Verox uses AI to create a personalized match between the user’s financial needs and the best-suited, most cost-effective financial products. It analyzes any chosen token and finds the best investments in real time in crypto, defi and other markets, by scanning markets and proccessing massive sets of data to locate the optimal trading/investing opportunities.
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