Сьогоднішня ціна Verox (VRX)

Поточна ціна Verox (VRX) сьогодні становить 10.89 USD з ринковою капіталізацією $ 246.37K USD. Ціна VRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verox:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.39K USD

- зміна ціни Verox протягом дня — +2.55%

- циркуляційна пропозиція – 22.64K USD

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