Ціна Veritise (VTS)
Поточна ціна Veritise (VTS) сьогодні становить 0.00552105 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VTS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Veritise:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.54K USD
- зміна ціни Veritise протягом дня — -11.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Veritise до USD становила $ -0.00073656305499066.
За останні 30 днів зміна ціни Veritise до USD становила $ -0.0018584527.
За останні 60 днів зміна ціни Veritise до USD становила $ -0.0015033173.
За останні 90 днів зміна ціни Veritise до USD становила $ -0.001937605868804008.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00073656305499066
|-11.77%
|30 днів
|$ -0.0018584527
|-33.66%
|60 днів
|$ -0.0015033173
|-27.22%
|90 днів
|$ -0.001937605868804008
|-25.97%
Останній аналіз цін Veritise: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-11.77%
-20.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Veritise is bringing back trust across individuals, enterprises, and institutions through blockchain identity verification. From a real person or company to virtually any form of digital asset, all entities can be registered, verified, authorized, validated, and tracked immutably in our blockchain. Products, CV’s, objects, documents, news, opinions, reviews, information, IP, NFTs, artworks and much more: if it is veritised, you can trust it!
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