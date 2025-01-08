Ціна Veritaseum (VERI)
Поточна ціна Veritaseum (VERI) сьогодні становить 21.32 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VERI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Veritaseum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.58K USD
- зміна ціни Veritaseum протягом дня — -1.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VERI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VERI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Veritaseum до USD становила $ -0.35507679062891.
За останні 30 днів зміна ціни Veritaseum до USD становила $ +1.1496511520.
За останні 60 днів зміна ціни Veritaseum до USD становила $ +4.1073982040.
За останні 90 днів зміна ціни Veritaseum до USD становила $ +4.36773486140676.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.35507679062891
|-1.63%
|30 днів
|$ +1.1496511520
|+5.39%
|60 днів
|$ +4.1073982040
|+19.27%
|90 днів
|$ +4.36773486140676
|+25.76%
Останній аналіз цін Veritaseum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.81%
-1.63%
-14.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Veritaseum builds blockchain-based, peer-to-peer capital markets as software on a global scale. We enable the seamless connection of parties and assets without the need for a third or authoritarian interest. Any entity with internet access can participate in these capital markets on a peer-to-peer and one-on-one basis.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VERI до AUD
A$34.112
|1 VERI до GBP
￡17.056
|1 VERI до EUR
€20.4672
|1 VERI до USD
$21.32
|1 VERI до MYR
RM95.7268
|1 VERI до TRY
₺753.2356
|1 VERI до JPY
¥3,373.2504
|1 VERI до RUB
₽2,286.57
|1 VERI до INR
₹1,829.6824
|1 VERI до IDR
Rp343,870.9196
|1 VERI до PHP
₱1,244.4484
|1 VERI до EGP
￡E.1,079.6448
|1 VERI до BRL
R$130.052
|1 VERI до CAD
C$30.4876
|1 VERI до BDT
৳2,596.776
|1 VERI до NGN
₦32,951.9788
|1 VERI до UAH
₴906.9528
|1 VERI до VES
Bs1,129.96
|1 VERI до PKR
Rs5,975.1432
|1 VERI до KZT
₸11,334.3516
|1 VERI до THB
฿738.0984
|1 VERI до TWD
NT$700.7884
|1 VERI до CHF
Fr19.188
|1 VERI до HKD
HK$165.6564
|1 VERI до MAD
.د.م214.4792