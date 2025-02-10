Ціна VerifiedX (VFX)
Поточна ціна VerifiedX (VFX) сьогодні становить 4.27 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VFX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VerifiedX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.03K USD
- зміна ціни VerifiedX протягом дня — -0.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VerifiedX до USD становила $ -0.013542405141207.
За останні 30 днів зміна ціни VerifiedX до USD становила $ -0.5629158080.
За останні 60 днів зміна ціни VerifiedX до USD становила $ +26.5866699280.
За останні 90 днів зміна ціни VerifiedX до USD становила $ +4.26640178730504629.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.013542405141207
|-0.31%
|30 днів
|$ -0.5629158080
|-13.18%
|60 днів
|$ +26.5866699280
|+622.64%
|90 днів
|$ +4.26640178730504629
|+118,570.03%
Останній аналіз цін VerifiedX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.31%
-13.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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