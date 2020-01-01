Токеноміка Verified USD (USDV) Дізнайтеся ключову інформацію про Verified USD (USDV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Verified USD (USDV) A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar. Офіційний вебсайт: https://usdv.money/ Купити USDV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Verified USD (USDV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Verified USD (USDV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 204,01K $ 204,01K $ 204,01K Загальна пропозиція: $ 605,57K $ 605,57K $ 605,57K Циркуляційна пропозиція: $ 605,57K $ 605,57K $ 605,57K FDV (повністю розведена вартість): $ 204,01K $ 204,01K $ 204,01K Історичний максимум: $ 1,034 $ 1,034 $ 1,034 Історичний мінімум: $ 0,09982 $ 0,09982 $ 0,09982 Поточна ціна: $ 0,336881 $ 0,336881 $ 0,336881 Дізнайтеся більше про ціну Verified USD (USDV)

Токеноміка Verified USD (USDV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Verified USD (USDV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDV, досліджуйте ціну токена USDV в реальному часі!

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