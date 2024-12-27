Ціна Verified USD (USDV)
Поточна ціна Verified USD (USDV) сьогодні становить 0.997837 USD з ринковою капіталізацією $ 602.35K USD. Ціна USDV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verified USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.79K USD
- зміна ціни Verified USD протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 602.36K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verified USD до USD становила $ +0.00230223.
За останні 30 днів зміна ціни Verified USD до USD становила $ -0.0040436346.
За останні 60 днів зміна ціни Verified USD до USD становила $ +0.0000702477.
За останні 90 днів зміна ціни Verified USD до USD становила $ +0.0008154297330794.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00230223
|+0.23%
|30 днів
|$ -0.0040436346
|-0.40%
|60 днів
|$ +0.0000702477
|+0.01%
|90 днів
|$ +0.0008154297330794
|+0.08%
Останній аналіз цін Verified USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
+0.23%
+0.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.
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