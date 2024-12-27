Сьогоднішня ціна Verified USD (USDV)

Поточна ціна Verified USD (USDV) сьогодні становить 0.997837 USD з ринковою капіталізацією $ 602.35K USD. Ціна USDV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verified USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.79K USD

- зміна ціни Verified USD протягом дня — +0.23%

- циркуляційна пропозиція – 602.36K USD

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