Ціна Verified USD (USDV)

USD

Графік ціни Verified USD (USDV) в реальному часі

$0.999571
$0.999571$0.999571
+0.60%(1D)

Сьогоднішня ціна Verified USD (USDV)

Поточна ціна Verified USD (USDV) сьогодні становить 0.997837 USD з ринковою капіталізацією $ 602.35K USD. Ціна USDV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verified USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.79K USD
- зміна ціни Verified USD протягом дня — +0.23%
- циркуляційна пропозиція – 602.36K USD

Отримуйте оновлення цін USDV до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USDV.

Цінові показники Verified USD (USDV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verified USD до USD становила $ +0.00230223.
За останні 30 днів зміна ціни Verified USD до USD становила $ -0.0040436346.
За останні 60 днів зміна ціни Verified USD до USD становила $ +0.0000702477.
За останні 90 днів зміна ціни Verified USD до USD становила $ +0.0008154297330794.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00230223+0.23%
30 днів$ -0.0040436346-0.40%
60 днів$ +0.0000702477+0.01%
90 днів$ +0.0008154297330794+0.08%

Аналіз цін Verified USD (USDV)

Останній аналіз цін Verified USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.991331
$ 0.991331$ 0.991331

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.034
$ 1.034$ 1.034

-0.14%

+0.23%

+0.02%

Ринкова інформація Verified USD (USDV)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 602.35K
$ 602.35K$ 602.35K

$ 14.79K
$ 14.79K$ 14.79K

602.36K
602.36K 602.36K

Що таке Verified USD ( USDV)

A native omnichain stablecoin backed 1:1 with tokenized short-term treasuries and repos, and pegged to the equivalent value of 1 US dollar.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Verified USD (USDV)

Офіційний вебсайт

Користувачі також запитують: інші запитання про Verified USD (USDV)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

USDV до місцевих валют

1 USDV до AUD
A$1.60651757
1 USDV до GBP
0.78829123
1 USDV до EUR
0.94794515
1 USDV до USD
$0.997837
1 USDV до MYR
RM4.46033139
1 USDV до TRY
35.14381914
1 USDV до JPY
¥157.47863534
1 USDV до RUB
102.46788153
1 USDV до INR
85.28512839
1 USDV до IDR
Rp16,094.14290811
1 USDV до PHP
57.79471904
1 USDV до EGP
￡E.50.75996819
1 USDV до BRL
R$6.17661103
1 USDV до CAD
C$1.43688528
1 USDV до BDT
119.27145661
1 USDV до NGN
1,544.63171926
1 USDV до UAH
41.86924052
1 USDV до VES
Bs50.889687
1 USDV до PKR
Rs277.78784243
1 USDV до KZT
522.42753972
1 USDV до THB
฿34.03622007
1 USDV до TWD
NT$32.76896708
1 USDV до CHF
Fr0.8980533
1 USDV до HKD
HK$7.74321512
1 USDV до MAD
.د.م10.06817533