Ціна Vericore (SN70)
Поточна ціна Vericore (SN70) сьогодні становить 0.924692 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна SN70 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vericore:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Vericore протягом дня — +4.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vericore до USD становила $ +0.03861193.
За останні 30 днів зміна ціни Vericore до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vericore до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vericore до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.03861193
|+4.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vericore: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+4.36%
-9.39%
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