Сьогоднішня ціна Verda City (VERDA)

Поточна ціна Verda City (VERDA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VERDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verda City:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.01K USD

- зміна ціни Verda City протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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