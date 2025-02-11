Ціна Verb Ai (VERB)
Поточна ціна Verb Ai (VERB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VERB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Verb Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01M USD
- зміна ціни Verb Ai протягом дня — +28.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін VERB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VERB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Verb Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Verb Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Verb Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Verb Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+28.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Verb Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+28.38%
-27.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VerbAI is not just another translation platform it's your gateway to a new era of linguistic connectivity. Our AI-driven platform goes beyond conventional translations, offering a dynamic and context-aware experience that adapts to the nuances of each language. What sets us apart is our anticipation of the future—an upcoming AI marvel that will redefine the very essence of verbs. Wait for it, because the revolution is just a verb away.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 VERB до AUD
A$--
|1 VERB до GBP
￡--
|1 VERB до EUR
€--
|1 VERB до USD
$--
|1 VERB до MYR
RM--
|1 VERB до TRY
₺--
|1 VERB до JPY
¥--
|1 VERB до RUB
₽--
|1 VERB до INR
₹--
|1 VERB до IDR
Rp--
|1 VERB до PHP
₱--
|1 VERB до EGP
￡E.--
|1 VERB до BRL
R$--
|1 VERB до CAD
C$--
|1 VERB до BDT
৳--
|1 VERB до NGN
₦--
|1 VERB до UAH
₴--
|1 VERB до VES
Bs--
|1 VERB до PKR
Rs--
|1 VERB до KZT
₸--
|1 VERB до THB
฿--
|1 VERB до TWD
NT$--
|1 VERB до CHF
Fr--
|1 VERB до HKD
HK$--
|1 VERB до MAD
.د.م--