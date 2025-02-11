Сьогоднішня ціна Verb Ai (VERB)

Поточна ціна Verb Ai (VERB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VERB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Verb Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01M USD

- зміна ціни Verb Ai протягом дня — +28.38%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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