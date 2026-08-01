Сьогоднішня ціна Verathos

Поточна ціна Verathos (SN96) сьогодні становить $ 1,71, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN96 до USD становить $ 1,71 за SN96.

Verathos наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 984 172, з циркуляційною пропозицією у 575,95K SN96. Протягом останніх 24 годин SN96 торгувався між $ 1,68 (мінімум) та $ 1,77 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,55, тоді як історичний мінімум — $ 0,04768693.

У короткостроковій динаміці SN96 змінився на +1,31% за останню годину та на -3,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 81,07K.

Ринкова інформація щодо Verathos (SN96)

Ринкова капіталізація $ 984,17K$ 984,17K $ 984,17K Обсяг (за 24 год) $ 81,07K$ 81,07K $ 81,07K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 35,88M$ 35,88M $ 35,88M Циркуляційне постачання 575,95K 575,95K 575,95K Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Verathos — $ 984,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 81,07K. Циркуляційна пропозиція SN96 — 575,95K, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 35,88M.