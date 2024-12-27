Сьогоднішня ціна VeraOne (VRO)

Поточна ціна VeraOne (VRO) сьогодні становить 75.43 USD з ринковою капіталізацією $ 22.31M USD. Ціна VRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VeraOne:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.84K USD

- зміна ціни VeraOne протягом дня — +0.84%

- циркуляційна пропозиція – 295.61K USD

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