Ціна VeraOne (VRO)
Поточна ціна VeraOne (VRO) сьогодні становить 75.43 USD з ринковою капіталізацією $ 22.31M USD. Ціна VRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VeraOne:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.84K USD
- зміна ціни VeraOne протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 295.61K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VeraOne до USD становила $ +0.631406.
За останні 30 днів зміна ціни VeraOne до USD становила $ -12.6740729490.
За останні 60 днів зміна ціни VeraOne до USD становила $ -10.2060636930.
За останні 90 днів зміна ціни VeraOne до USD становила $ -10.16349657032475.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.631406
|+0.84%
|30 днів
|$ -12.6740729490
|-16.80%
|60 днів
|$ -10.2060636930
|-13.53%
|90 днів
|$ -10.16349657032475
|-11.87%
Останній аналіз цін VeraOne: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
+0.84%
+2.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
VeraOne is a gold-backed stablecoin, made by the French leader in sales and safekeeping of physical gold and silver assets.
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