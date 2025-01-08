Ціна Vera (VERA)
Поточна ціна Vera (VERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.75K USD. Ціна VERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vera:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.71K USD
- зміна ціни Vera протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 253.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vera до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vera до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Vera до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Vera до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ 0
|-30.21%
|60 днів
|$ 0
|-24.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Vera: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.41%
-7.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vera is the leading decentralized protocol that enables NFT sharing, renting/leasing, and financing/mortgaging. Founded in 2021, Vera’s mission is simple: To build open, secure, and powerful NFT financial products that are equally available to everyone everywhere.
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