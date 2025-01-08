Сьогоднішня ціна Vera (VERA)

Поточна ціна Vera (VERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 51.75K USD. Ціна VERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vera:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 126.71K USD

- зміна ціни Vera протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 253.75M USD

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