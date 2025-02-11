Ціна Venus XVS (VXVS)
Поточна ціна Venus XVS (VXVS) сьогодні становить 0.133481 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXVS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus XVS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus XVS протягом дня — +19.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus XVS до USD становила $ +0.02155571.
За останні 30 днів зміна ціни Venus XVS до USD становила $ -0.0334334666.
За останні 60 днів зміна ціни Venus XVS до USD становила $ -0.0522360007.
За останні 90 днів зміна ціни Venus XVS до USD становила $ -0.01688122575104619.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02155571
|+19.30%
|30 днів
|$ -0.0334334666
|-25.04%
|60 днів
|$ -0.0522360007
|-39.13%
|90 днів
|$ -0.01688122575104619
|-11.22%
Останній аналіз цін Venus XVS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.75%
+19.30%
+26.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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