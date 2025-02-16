Сьогоднішня ціна Venus XRP (VXRP)

Поточна ціна Venus XRP (VXRP) сьогодні становить 0.056811 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Venus XRP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Venus XRP протягом дня — -0.18%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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