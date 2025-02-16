Ціна Venus XRP (VXRP)
Поточна ціна Venus XRP (VXRP) сьогодні становить 0.056811 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VXRP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus XRP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus XRP протягом дня — -0.18%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus XRP до USD становила $ -0.00010247528410548.
За останні 30 днів зміна ціни Venus XRP до USD становила $ -0.0090253988.
За останні 60 днів зміна ціни Venus XRP до USD становила $ +0.0066082555.
За останні 90 днів зміна ціни Venus XRP до USD становила $ +0.033376199519286043.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00010247528410548
|-0.18%
|30 днів
|$ -0.0090253988
|-15.88%
|60 днів
|$ +0.0066082555
|+11.63%
|90 днів
|$ +0.033376199519286043
|+142.42%
Останній аналіз цін Venus XRP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-0.18%
+11.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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