Сьогоднішня ціна Venus USDT (VUSDT)

Поточна ціна Venus USDT (VUSDT) сьогодні становить 0.02514462 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Venus USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Venus USDT протягом дня — +0.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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