Ціна Venus USDT (VUSDT)
Поточна ціна Venus USDT (VUSDT) сьогодні становить 0.02514462 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus USDT протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus USDT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Venus USDT до USD становила $ +0.0001919942.
За останні 60 днів зміна ціни Venus USDT до USD становила $ +0.0003299049.
За останні 90 днів зміна ціни Venus USDT до USD становила $ +0.00055085638353167.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ +0.0001919942
|+0.76%
|60 днів
|$ +0.0003299049
|+1.31%
|90 днів
|$ +0.00055085638353167
|+2.24%
Останній аналіз цін Venus USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.03%
+0.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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