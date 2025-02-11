Ціна Venus USDC (VUSDC)
Поточна ціна Venus USDC (VUSDC) сьогодні становить 0.02529141 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus USDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus USDC протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus USDC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Venus USDC до USD становила $ +0.0001751303.
За останні 60 днів зміна ціни Venus USDC до USD становила $ +0.0003658933.
За останні 90 днів зміна ціни Venus USDC до USD становила $ +0.000614744035351673.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ +0.0001751303
|+0.69%
|60 днів
|$ +0.0003658933
|+1.45%
|90 днів
|$ +0.000614744035351673
|+2.49%
Останній аналіз цін Venus USDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.02%
+0.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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