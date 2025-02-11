Ціна Venus SXP (VSXP)
Поточна ціна Venus SXP (VSXP) сьогодні становить 0.00486683 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VSXP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus SXP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus SXP протягом дня — +6.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus SXP до USD становила $ +0.00028783.
За останні 30 днів зміна ціни Venus SXP до USD становила $ -0.0014097634.
За останні 60 днів зміна ціни Venus SXP до USD становила $ -0.0017809356.
За останні 90 днів зміна ціни Venus SXP до USD становила $ -0.001790975171007234.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00028783
|+6.31%
|30 днів
|$ -0.0014097634
|-28.96%
|60 днів
|$ -0.0017809356
|-36.59%
|90 днів
|$ -0.001790975171007234
|-26.90%
Останній аналіз цін Venus SXP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
+6.31%
+7.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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