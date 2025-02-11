Ціна Venus Reward (VRT)
Поточна ціна Venus Reward (VRT) сьогодні становить 0.00001723 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus Reward:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.07 USD
- зміна ціни Venus Reward протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus Reward до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Venus Reward до USD становила $ -0.0000023543.
За останні 60 днів зміна ціни Venus Reward до USD становила $ -0.0000026969.
За останні 90 днів зміна ціни Venus Reward до USD становила $ -0.000002213104468042805.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.29%
|30 днів
|$ -0.0000023543
|-13.66%
|60 днів
|$ -0.0000026969
|-15.65%
|90 днів
|$ -0.000002213104468042805
|-11.38%
Останній аналіз цін Venus Reward: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.10%
+0.29%
-17.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus Reward Token is a mechanism created to become an additional mining distribution to suppliers and borrowers of Venus Protocol. Venus (XVS) token will continue to exist as a governance token for the protocol.
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