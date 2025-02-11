Ціна Venus LTC (VLTC)
Поточна ціна Venus LTC (VLTC) сьогодні становить 2.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VLTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus LTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus LTC протягом дня — +9.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus LTC до USD становила $ +0.222092.
За останні 30 днів зміна ціни Venus LTC до USD становила $ +0.6271763860.
За останні 60 днів зміна ціни Venus LTC до USD становила $ +0.1509471080.
За останні 90 днів зміна ціни Venus LTC до USD становила $ +1.1169884086793799.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.222092
|+9.36%
|30 днів
|$ +0.6271763860
|+23.94%
|60 днів
|$ +0.1509471080
|+5.76%
|90 днів
|$ +1.1169884086793799
|+74.32%
Останній аналіз цін Venus LTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+9.36%
+26.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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