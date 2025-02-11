Ціна Venus LINK (VLINK)
Поточна ціна Venus LINK (VLINK) сьогодні становить 0.396435 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VLINK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus LINK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus LINK протягом дня — +3.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus LINK до USD становила $ +0.01387898.
За останні 30 днів зміна ціни Venus LINK до USD становила $ -0.0122281565.
За останні 60 днів зміна ціни Venus LINK до USD становила $ -0.1273399170.
За останні 90 днів зміна ціни Venus LINK до USD становила $ +0.1226207186462815.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01387898
|+3.65%
|30 днів
|$ -0.0122281565
|-3.08%
|60 днів
|$ -0.1273399170
|-32.12%
|90 днів
|$ +0.1226207186462815
|+44.78%
Останній аналіз цін Venus LINK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.49%
+3.65%
-5.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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