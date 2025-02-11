Ціна Venus FIL (VFIL)
Поточна ціна Venus FIL (VFIL) сьогодні становить 0.071918 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VFIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus FIL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus FIL протягом дня — +1.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus FIL до USD становила $ +0.00130115.
За останні 30 днів зміна ціни Venus FIL до USD становила $ -0.0233941846.
За останні 60 днів зміна ціни Venus FIL до USD становила $ -0.0348444867.
За останні 90 днів зміна ціни Venus FIL до USD становила $ -0.01091018470951651.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00130115
|+1.85%
|30 днів
|$ -0.0233941846
|-32.52%
|60 днів
|$ -0.0348444867
|-48.45%
|90 днів
|$ -0.01091018470951651
|-13.17%
Останній аналіз цін Venus FIL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
+1.85%
+6.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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