Сьогоднішня ціна Venus FIL (VFIL)

Поточна ціна Venus FIL (VFIL) сьогодні становить 0.071918 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VFIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Venus FIL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Venus FIL протягом дня — +1.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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