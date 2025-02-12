Ціна Venus DOT (VDOT)
Поточна ціна Venus DOT (VDOT) сьогодні становить 0.108713 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus DOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus DOT протягом дня — -7.34%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus DOT до USD становила $ -0.0086244310398131.
За останні 30 днів зміна ціни Venus DOT до USD становила $ -0.0278134600.
За останні 60 днів зміна ціни Venus DOT до USD становила $ -0.0507482176.
За останні 90 днів зміна ціни Venus DOT до USD становила $ -0.00596931206453507.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0086244310398131
|-7.34%
|30 днів
|$ -0.0278134600
|-25.58%
|60 днів
|$ -0.0507482176
|-46.68%
|90 днів
|$ -0.00596931206453507
|-5.20%
Останній аналіз цін Venus DOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
-7.34%
+0.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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