Ціна Venus DOGE (VDOGE)
Поточна ціна Venus DOGE (VDOGE) сьогодні становить 0.00512721 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus DOGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.77 USD
- зміна ціни Venus DOGE протягом дня — -6.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus DOGE до USD становила $ -0.000336111683879569.
За останні 30 днів зміна ціни Venus DOGE до USD становила $ -0.0012019169.
За останні 60 днів зміна ціни Venus DOGE до USD становила $ -0.0019690383.
За останні 90 днів зміна ціни Venus DOGE до USD становила $ -0.002851865001981181.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000336111683879569
|-6.15%
|30 днів
|$ -0.0012019169
|-23.44%
|60 днів
|$ -0.0019690383
|-38.40%
|90 днів
|$ -0.002851865001981181
|-35.74%
Останній аналіз цін Venus DOGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-6.15%
-5.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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