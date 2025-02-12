Ціна Venus DAI (VDAI)
Поточна ціна Venus DAI (VDAI) сьогодні становить 0.02491674 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus DAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus DAI протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus DAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Venus DAI до USD становила $ +0.0001760292.
За останні 60 днів зміна ціни Venus DAI до USD становила $ +0.0004101743.
За останні 90 днів зміна ціни Venus DAI до USD становила $ +0.000566417549749062.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ +0.0001760292
|+0.71%
|60 днів
|$ +0.0004101743
|+1.65%
|90 днів
|$ +0.000566417549749062
|+2.33%
Останній аналіз цін Venus DAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+0.02%
+0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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