Ціна Venus BUSD (VBUSD)
Поточна ціна Venus BUSD (VBUSD) сьогодні становить 0.02224143 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus BUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus BUSD протягом дня — -0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus BUSD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Venus BUSD до USD становила $ +0.0002057999.
За останні 60 днів зміна ціни Venus BUSD до USD становила $ +0.0002975992.
За останні 90 днів зміна ціни Venus BUSD до USD становила $ -0.0001138316023889.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.07%
|30 днів
|$ +0.0002057999
|+0.93%
|60 днів
|$ +0.0002975992
|+1.34%
|90 днів
|$ -0.0001138316023889
|-0.50%
Останній аналіз цін Venus BUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-0.07%
+0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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