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Ціна Venus BTC (VBTC)

USD

Графік ціни Venus BTC (VBTC) в реальному часі

$1,949.53
$1,949.53$1,949.53
-2.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Venus BTC (VBTC)

Поточна ціна Venus BTC (VBTC) сьогодні становить 1,949.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.90K USD
- зміна ціни Venus BTC протягом дня — -2.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Venus BTC (VBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus BTC до USD становила $ -50.576666516676.
За останні 30 днів зміна ціни Venus BTC до USD становила $ +46.0849396700.
За останні 60 днів зміна ціни Venus BTC до USD становила $ -114.7101502470.
За останні 90 днів зміна ціни Venus BTC до USD становила $ +101.0648553362599.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -50.576666516676-2.52%
30 днів$ +46.0849396700+2.36%
60 днів$ -114.7101502470-5.88%
90 днів$ +101.0648553362599+5.47%

Аналіз цін Venus BTC (VBTC)

Останній аналіз цін Venus BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1,930.45
$ 1,930.45$ 1,930.45

$ 2,002.77
$ 2,002.77$ 2,002.77

$ 2,216.08
$ 2,216.08$ 2,216.08

+0.04%

-2.52%

-1.79%

Ринкова інформація Venus BTC (VBTC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K

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0.00 0.00

Що таке Venus BTC ( VBTC)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

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Ресурс Venus BTC (VBTC)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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