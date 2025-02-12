Ціна Venus BTC (VBTC)
Поточна ціна Venus BTC (VBTC) сьогодні становить 1,949.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.90K USD
- зміна ціни Venus BTC протягом дня — -2.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus BTC до USD становила $ -50.576666516676.
За останні 30 днів зміна ціни Venus BTC до USD становила $ +46.0849396700.
За останні 60 днів зміна ціни Venus BTC до USD становила $ -114.7101502470.
За останні 90 днів зміна ціни Venus BTC до USD становила $ +101.0648553362599.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -50.576666516676
|-2.52%
|30 днів
|$ +46.0849396700
|+2.36%
|60 днів
|$ -114.7101502470
|-5.88%
|90 днів
|$ +101.0648553362599
|+5.47%
Останній аналіз цін Venus BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-2.52%
-1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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