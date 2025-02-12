Сьогоднішня ціна Venus BTC (VBTC)

Поточна ціна Venus BTC (VBTC) сьогодні становить 1,949.53 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Venus BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.90K USD

- зміна ціни Venus BTC протягом дня — -2.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін VBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни VBTC.