Ціна Venus BETH (VBETH)
Поточна ціна Venus BETH (VBETH) сьогодні становить 56.63 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus BETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus BETH протягом дня — -3.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus BETH до USD становила $ -2.32949048279864.
За останні 30 днів зміна ціни Venus BETH до USD становила $ -11.0294570050.
За останні 60 днів зміна ціни Venus BETH до USD становила $ -18.6234437340.
За останні 90 днів зміна ціни Venus BETH до USD становила $ -12.65044010855055.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -2.32949048279864
|-3.95%
|30 днів
|$ -11.0294570050
|-19.47%
|60 днів
|$ -18.6234437340
|-32.88%
|90 днів
|$ -12.65044010855055
|-18.25%
Останній аналіз цін Venus BETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-3.95%
-4.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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