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Ціна Venus BCH (VBCH)

USD

Графік ціни Venus BCH (VBCH) в реальному часі

$6.83
$6.83$6.83
-4.20%(1D)

Сьогоднішня ціна Venus BCH (VBCH)

Поточна ціна Venus BCH (VBCH) сьогодні становить 6.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus BCH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus BCH протягом дня — -4.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Venus BCH (VBCH) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -0.299351483562053.
За останні 30 днів зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -1.6667159300.
За останні 60 днів зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -2.6928101640.
За останні 90 днів зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -2.376380604941494.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.299351483562053-4.20%
30 днів$ -1.6667159300-24.43%
60 днів$ -2.6928101640-39.48%
90 днів$ -2.376380604941494-25.84%

Аналіз цін Venus BCH (VBCH)

Останній аналіз цін Venus BCH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 6.77
$ 6.77$ 6.77

$ 7.11
$ 7.11$ 7.11

$ 32.13
$ 32.13$ 32.13

-0.57%

-4.20%

-1.94%

Ринкова інформація Venus BCH (VBCH)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
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Що таке Venus BCH ( VBCH)

Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Venus BCH (VBCH)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

VBCH до місцевих валют

1 VBCH до AUD
A$10.7756
1 VBCH до GBP
5.456
1 VBCH до EUR
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1 VBCH до USD
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1 VBCH до MYR
RM30.4172
1 VBCH до TRY
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1 VBCH до JPY
¥1,047.552
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1 VBCH до INR
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1 VBCH до IDR
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1 VBCH до PHP
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1 VBCH до EGP
￡E.344.0008
1 VBCH до BRL
R$39.2832
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1 VBCH до UAH
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1 VBCH до VES
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1 VBCH до KZT
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Fr6.2062
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