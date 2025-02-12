Ціна Venus BCH (VBCH)
Поточна ціна Venus BCH (VBCH) сьогодні становить 6.82 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VBCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venus BCH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Venus BCH протягом дня — -4.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -0.299351483562053.
За останні 30 днів зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -1.6667159300.
За останні 60 днів зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -2.6928101640.
За останні 90 днів зміна ціни Venus BCH до USD становила $ -2.376380604941494.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.299351483562053
|-4.20%
|30 днів
|$ -1.6667159300
|-24.43%
|60 днів
|$ -2.6928101640
|-39.48%
|90 днів
|$ -2.376380604941494
|-25.84%
Останній аналіз цін Venus BCH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.57%
-4.20%
-1.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Venus is an algorithmic money market and synthetic stablecoin decentralized finance protocol.
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