Сьогоднішня ціна Ventuals vHYPE

Поточна ціна Ventuals vHYPE (VHYPE) сьогодні становить $ 54,94, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VHYPE до USD становить $ 54,94 за VHYPE.

Ventuals vHYPE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 817 833, з циркуляційною пропозицією у 14,88K VHYPE. Протягом останніх 24 годин VHYPE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 75,86, тоді як історичний мінімум — $ 20,62.

У короткостроковій динаміці VHYPE змінився на -- за останню годину та на -1,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,79.

Ринкова інформація щодо Ventuals vHYPE (VHYPE)

Ринкова капіталізація $ 817,83K$ 817,83K $ 817,83K Обсяг (за 24 год) $ 1,79$ 1,79 $ 1,79 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 817,83K$ 817,83K $ 817,83K Циркуляційне постачання 14,88K 14,88K 14,88K Загальна пропозиція 14 880,08369394974 14 880,08369394974 14 880,08369394974

Поточна ринкова капіталізація Ventuals vHYPE — $ 817,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,79. Циркуляційна пропозиція VHYPE — 14,88K, зі загальною пропозицією 14880.08369394974. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 817,83K.