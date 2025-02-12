Сьогоднішня ціна Vention (VENTION)

Поточна ціна Vention (VENTION) сьогодні становить 0.0000782 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VENTION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vention:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.28 USD

- зміна ціни Vention протягом дня — -1.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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