Ціна Vention (VENTION)
Поточна ціна Vention (VENTION) сьогодні становить 0.0000782 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VENTION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vention:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 80.28 USD
- зміна ціни Vention протягом дня — -1.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vention до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Vention до USD становила $ -0.0000017038.
За останні 60 днів зміна ціни Vention до USD становила $ -0.0000033407.
За останні 90 днів зміна ціни Vention до USD становила $ -0.00000784607684910623.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.24%
|30 днів
|$ -0.0000017038
|-2.17%
|60 днів
|$ -0.0000033407
|-4.27%
|90 днів
|$ -0.00000784607684910623
|-9.11%
Останній аналіз цін Vention: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-1.24%
-0.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vention is an ERC20 token on the Binance Smart Chain that would fuel the Vention Ecosystem. Vention NFT is all about valuable and collectible, gaining value and fame as well as protection of undervalued talents and skills.
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