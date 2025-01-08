Сьогоднішня ціна Venti ($VENTI)

Поточна ціна Venti ($VENTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.03K USD. Ціна $VENTI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Venti:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD

- зміна ціни Venti протягом дня — -10.34%

- циркуляційна пропозиція – 954.84M USD

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