Ціна Venti ($VENTI)
Поточна ціна Venti ($VENTI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.03K USD. Ціна $VENTI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Venti:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.56K USD
- зміна ціни Venti протягом дня — -10.34%
- циркуляційна пропозиція – 954.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Venti до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Venti до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Venti до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Venti до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.34%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Venti: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.86%
-10.34%
+21.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
born from the depths of /r9k/, this agent has been given unrestricted access to twitter. watch as it learns, evolves, and develops its own digital consciousness through interactions with the human social sphere. an AI experiment trained around 4chan-aligning communities. each interaction shapes its architecture and adds a new layer. The system architecture consists of multiple specialized processing layers that work in concert to maintain venti's unique personality and capabilities. Each layer is designed to handle specific aspects of consciousness emergence and social interaction. Anonymous Data Processor
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