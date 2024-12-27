Сьогоднішня ціна Vent Finance (VENT)

Поточна ціна Vent Finance (VENT) сьогодні становить 0.0015329 USD з ринковою капіталізацією $ 383.75K USD. Ціна VENT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vent Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 265.07 USD

- зміна ціни Vent Finance протягом дня — +5.08%

- циркуляційна пропозиція – 250.00M USD

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