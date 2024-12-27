Ціна Veno USD (VUSD)
Поточна ціна Veno USD (VUSD) сьогодні становить 0.999469 USD з ринковою капіталізацією $ 4.35M USD. Ціна VUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Veno USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.07K USD
- зміна ціни Veno USD протягом дня — +0.35%
- циркуляційна пропозиція – 4.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Veno USD до USD становила $ +0.00344294.
За останні 30 днів зміна ціни Veno USD до USD становила $ +0.0069083297.
За останні 60 днів зміна ціни Veno USD до USD становила $ +0.0041670861.
За останні 90 днів зміна ціни Veno USD до USD становила $ -0.0003584381265915.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00344294
|+0.35%
|30 днів
|$ +0.0069083297
|+0.69%
|60 днів
|$ +0.0041670861
|+0.42%
|90 днів
|$ -0.0003584381265915
|-0.03%
Останній аналіз цін Veno USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+0.35%
+0.52%
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