Сьогоднішня ціна Veno USD (VUSD)

Поточна ціна Veno USD (VUSD) сьогодні становить 0.999469 USD з ринковою капіталізацією $ 4.35M USD. Ціна VUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Veno USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 111.07K USD

- зміна ціни Veno USD протягом дня — +0.35%

- циркуляційна пропозиція – 4.35M USD

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